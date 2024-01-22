В ЕС боятся не просто так: к чему готовиться Украине, если Трамп станет президентом США

На фоне начала избирательной борьбы в Соединенных Штатах и высоких шансов Дональда Трампа побороться за возвращение в Белый Дом, западные политики пытаются подготовиться к негативным сценариям. Но у Украины пока что есть еще более насущные проблемы, решение которых зависит от Вашингтона.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он предполагает, что избрание Трампа президентом США действительно может представлять угрозу всему Западу, однако пока усилия Украины должны быть сосредоточены на другом.

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Угрозы от президентства Трампа для ЕС

Сегодня многие европейские политики ломают головы над тем, как действовать в случае прихода к власти Дональда Трампа. К этому крайне побуждают неоднозначные заявления экспрезидента по поводу выхода из НАТО.

"Европа уже задумалась над тем, чтобы (создать должность – 24 Канал) комиссара по обороне ЕС. Раньше этот вопрос никто и никогда не поднимал", – подчеркнул политолог.

До сих пор ответственным за эти вопросы был высокий представитель ЕС по иностранным делам политики безопасности Жозеп Боррель. Однако, если эта инициатива найдет поддержку, эти обязанности перейдут к отдельному человеку, с важным акцентом на том, что вместо "политики безопасности" она будет заниматься именно "обороной".

: Это решение действительно революционное для ЕС Оно свидетельствует, что Европа чувствует, что ее безопасность и оборона ляжет на нее саму, а не на Соединенные Штаты. Интересно, что после агрессии России в Евросоюзе тоже задумались над созданием собственной армии.

"Есть очень большой риск, что (инициативы Трампа – 24 Канал) могут быть тайным подыгрыванием России, которое приведет к быстрому заморожению (войны в Украине – 24 Канал)", – предположил Давидюк.

К сожалению, Украина должна готовиться, в том числе, и к такому сценарию. В то же время, не стоит делать попытки вмешиваться в выборы в США, ведь это может плохо повлиять на американо-украинские отношения.

Впрочем, в этих условиях для Украины важнейшими являются не результаты президентской кампании, а принятие закона о 60-миллиардную поддержку Украины. Если в ближайшее время Конгресс США не согласится на такое решение, то будущая администрация Трампа может заблокировать эту инициативу.

Возможно ли "подготовиться" к президентству Трампа

Трамп является очень непредсказуемым политиком, поэтому "подготовиться" к его президентству будет очень тяжело. Нужно быть готовыми ко всему: от выхода из НАТО до усиленной работы по уничтожению режима Путина.

"Мы не должны готовиться к Трампу. Мы должны готовиться к тому, что 21-й век будет супернеопределенным и супернепредсказуемым. Трамп – это лишь один из вызовов (нынешнего века – 24 Канал)", – считает политолог.

По его мнению, сейчас самое главное – решение суда о том, может Трамп баллотироваться или не может. Если Трамп дойдет до возможности баллотирования, тогда нужно будет под него подстраиваться и думать, как действовать всей стране. А если его снимут и победит Никки Гейли или Джозеф Байден, тогда ни к чему не придется готовиться.

Недавно Борис Джонсон написал статью, в которой комплиментарно высказался о возможном президентстве Дональда Трампа. Этот материал мог быть своеобразной "игрой" британского экс-премьера, направленной на налаживание коммуникации с экс-президентом США. Интересно и то, что, по словам Давидюка, именно через Джонсона, как посредника, Владимир Зеленский может получить доступ к коммуникации с Трампом.

Также в этих условиях главным акцентом должно быть развитие Украины как таковой. Ведь если у нашего государства будет мощный ВПК, экономика и армия, желание Москвы активно атаковать Украину существенно уменьшится.

"На самом деле сейчас более важно начать военный сезон на поле боя. Весной земля немного подсохнет, и россияне пойдут в атаку, и здесь Украине нужно иметь все необходимое на руках: оружие, деньги и международную поддержку", – резюмировал Давидюк.

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