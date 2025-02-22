Трамп "немного знает" о депортированных Россией украинских детях, но считает, что может вернуть их

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет помочь вернуть украинских детей, депортированных Россией. Однако он признался, что "не очень много об этом знал".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью Fox News Radio.

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Трамп считает, что может вернуть незаконно депортированных украинских детей

Трамп заявил, что может вернуть украинских детей, депортированных Россией.

Я верю, что смогу, да. Я не очень много об этом знал. Я слышал об этом вчера. Это довольно трудная вещь, но я верю, что смогу это сделать,

– отметил президент США.

В то же время правозащитница, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская заявила, что эту новость следует воспринимать "со всей осторожностью".

Она отметила, что США уже почти три года прилагают значительные усилия в этом процессе и является частью Международной коалиции по возвращению украинских детей.

"То, что для кого-то в самих США это стало новостью, не означает, что мы не ценим эту помощь. И если сейчас появятся новые возможности, то это хорошо. Однако, умелое искажение реальности со стороны России, податливость к влияниям российской пропаганды нового политикума и крайне тяжелое по объективным причинам положение Украины, что касается идентификации и верификации детей, может привести к тому, что мы услышим: "Никаких детей Россия не похищала, а все, кто нуждался в воссоединении из-за конфликта в Украине, уже с родственниками", – подчеркнула Рашевская.

Она добавила, что в Украине "готовы объяснять и рассказывать правду". Она отметила, что в США существуют люди среди республиканцев и демократов, для которых она не станет сенсацией.