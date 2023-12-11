Трамп может вывести США из НАТО: насколько это серьезная угроза для Европы

Западные СМИ пишут, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может вывести США из НАТО. Если это произойдет, существуют определенные угрозы для Европы.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, выход Штатов из НАТО будет очень выгоден российскому диктатору Владимиру Путину.

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Угрозы для Европы

Николай Давыдюк отметил, что если Дональд Трамп станет президентом и объявит о выходе США из Альянса, это будет очень плохо для Европы. В первую очередь будет существовать огромная угроза для безопасности европейских стран.

Плохо, если США выйдут из НАТО. Это будет ослабление. Вся европейская безопасность просто рухнет. Штаты теряют целый наиболее партнерский континент. А Россия получает континент для нападений, преступлений, издевательств, новых оккупаций,

– предположил он.

В этом случае Путину будет легче нападать на европейские страны. Российские оккупанты могут совершать в Европе такие же страшные зверства, как в Украине.

С другой стороны, как подчеркнул политолог, Трампу будет очень сложно это сделать. Ведь такие решения не принимаются только президентским указом.

В The Wall Street Journal опросили людей, за кого они намерены отдать свой голос на президентских выборах в США. Ответили 1500 зарегистрированных избирателей. За результатами опроса , 37% опрашиваемых проголосовали бы за Дональда Трампа. За Джо Байдена – всего 31%. Еще 14% респондентов не определились. Тем временем другие кандидаты набрали 8% или даже меньше.

Давыдюк о вероятности выхода США из НАТО: смотрите видео

США могут выйти из НАТО: что пишет NYT