Трамп нащупал "болевую точку" России: что может сделать Путина значительно сговорчивее
- Трамп может повлиять на Путина через экономическое давление, в частности ограничение экспорта российской нефти и газа.
- США могут рассматривать введение новых санкций против России и снижение цен на ее ресурсы, что ослабит позицию Кремля.
Президент США Дональд Трамп имеет реальный шанс показать свое влияние на диктатора Владимира Путина именно через экономику. Речь идет об ограничении на экспорт российской нефти и газа, ведь это ключевой источник наполнения бюджета России. США могут ввести серьезные санкции или снизить цену на эти ресурсы.
Если Россия снова заявит о готовности к переговорам, но выдвинет очередное "но", то Трампу придется действовать, иначе он рискует стать посмешищем. Как рассказал 24 Каналу глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, об этом уже прямо говорят даже среди республиканцев в США.
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Как Трамп может ударить по Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время принимать решение по завершению войны в Украине. Он также прокомментировал слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который отметил, что Россия выдвигает чрезмерные требования на переговорах, но в то же время без прямых переговоров между Киевом и Москвой не обойтись.
Однако Трамп не уточнил, какие именно решения имеет в виду. Возможно, речь идет об экономических мерах давления на Россию. Среди возможных шагов – санкции, подобные тем, которые ранее предлагали американские сенаторы, в частности введение 500% пошлин для стран, которые покупают российскую нефть и газ.
Параллельно Великобритания уже объявила о новых санкциях против более 100 судов, которые обвиняются в перевозке российской нефти в обход международных ограничений. Если Европейский Союз поддержит эту инициативу, в частности из-за запрета захода таких судов в Баренцево и Балтийское моря, это может создать серьезные проблемы для российского
экспорта.
Олег Рыбачук считает, что наиболее эффективным инструментом давления на Кремль является именно экономический, поскольку нефть и газ остаются ключевыми источниками дохода российского бюджета. ЕС уже заявил о планах до 2027 года полностью отказаться от импорта российского газа.
В этом контексте знаковым выглядит недавний визит Трампа в Саудовскую Аравию. Тамошние власти объявили об отмене самоограничений на добычу нефти и намерении укрепить свои позиции на мировом рынке. В сочетании с обещаниями Трампа предоставить "зеленый свет" американским энергетическим компаниям, это может привести к снижению мировых цен на нефть и ослаблению позиций России.
Для России себестоимость нефти значительно выше – называют суммы на уровне 50 долларов за баррель, в то же время для саудовцев она может быть и 30, и даже 20. Трамп, похоже, чувствует эту "болевую точку" и движется туда,
– отметил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".
В то же время политическая ситуация остается непредсказуемой. Если Россия снова предложит переговоры с условиями, неприемлемыми для Запада, Трамп будет вынужден реагировать, чтобы не потерять репутацию. В США уже раздаются критические голоса, в частности среди республиканцев, которые считают, что Путин "водит Трампа за нос".