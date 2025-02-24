Трамп надеется очень быстро подписать соглашение с Украиной о редкоземельных металлах

Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых "в очень скором времени". Американский президент считает, что Вашингтон не должен тратить деньги на помощь Украине без выгоды для Штатов.

По мнению Трампа, соглашение “все исправит”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в соцсети Truth Social.

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Что заявил Трамп о соглашении с Украиной

Президент США говорит, что отметил важность соглашения о редкоземельных металлах и надеется, что скоро его удастся подписать.

Это соглашение, которое является "экономическим партнерством" и гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправлены в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу,

– убежден Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social / Скриншот

Кроме этого, он заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны с российским диктатором Владимиром Путиным и они продвигаются "очень хорошо". А также добавил, что США и Россия могут заключить "большие соглашения" по экономическому развитию.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский ранее высказался против такого сценария подписания соглашения о полезных ископаемых и заявил, что не будет подписывать то, что "будут выплачивать 10 поколений украинцев".

Глава государства объяснил, что, согласно проекту договоренностей, Украина должна выплатить вдвое больше средств, чем получила от США.