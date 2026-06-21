Забыл, как зовут Маска: Трампа высмеяли в сети из-за нового конфуза

Дональд Трамп вновь стал объектом насмешек в интернете из-за того, что забыл, как зовут Илона Маска. Видео этого инцидента быстро разлетелось по сети.

19 июня президент США продемонстрировал свой новый самолет Air Force One, подаренный Катаром. Неловкий момент произошел, когда Трамп рассказывал о современных возможностях самолета, в частности об интеграции Starlink – спутникового интернета компании SpaceX, принадлежащей Маску. Об этом пишет Radar Online.

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Как Трамп в очередной раз опозорился?

У нас там есть коммуникационное оборудование, которого никто раньше не видел. Это самый высокий уровень, включая Starlink, мой друг Леон – мой друг Илон будет очень рад,

– сказал Трамп, сразу поправившись после оговорки.

Трамп называет Маска "Леоном": смотрите видео

Trump calls Elon Musk "Leon" pic.twitter.com/O9Xm6nfe3t — Aaron Rupar (@atrupar) June 19, 2026

Хотя президент сразу исправился, видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну комментариев.

"Если ты Леон, тебя больше беспокоит: начинается ли деменция или то, что человек, которого ты считал своей марионеткой, даже не помнит твоего имени?" — написал один пользователь.

Другие шутили: "Новый никнейм открыт", "Отныне он навсегда Леон Маск", "Он теперь Леон".

Были и более резкие реакции: "Сумасшедший дед выглядит больным. Надеюсь, это несерьезно", "У него деменция", "Деменционный Дон".

К слову, внимание пользователей привлекло и другое видео, где Трамп, вероятно, растерялся и пошел не к тому выходу после выступления на базе Эндрюс. Тогда помощник быстро направил его в другую сторону.

Трамп забыл, куда идти: смотрите видео

Present Trump appears to wander off stage in the wrong direction is quickly directed by staff to the correct exit pic.twitter.com/U6IkwpNCg9 — Acyn (@Acyn) June 19, 2026

Этот эпизод также вызвал волну шуток в соцсетях: "Дедушка немного перегружен", "Ему бы уже поводок", "Он всё больше похож на президента, которого сам критикует".

Напомним, что сам Трамп высмеивал то, что его предшественник Джо Байден в последнее время допускал оговорки, а также мог заснуть на публичных мероприятиях.

К слову, физиотерапевт Адам Джеймс высказал предположение, что у Дональда Трампа могут быть неврологические нарушения, в частности лобно-височная деменция.