Трамп назвал страну, в которой намерен провести встречу с Путиным, – CBS News

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер выразил желание встретиться с ним.

Для этого Дональд Трамп уже выбрал страну, в которой хочет увидеть Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку CBS News Дженнифер Джейкобс.

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Где Трамп хочет встретиться с Путиным

По данным корреспондентки издания, Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Соответствующую информацию он озвучил в комментарии журналистам во время пресс-конференции в Овальном кабинете в среду, 12 февраля.

Трамп и Путин, вероятно, впервые встретятся в Саудовской Аравии,

– написала она.

Напомним, незадолго до этого президент США Дональд Трамп подтвердил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер договорился немедленно начать переговоры по прекращению войны в Украине.

По его словам, в ходе диалога обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и силу доллара. Он отметил, что сначала он и Путин хотят остановить "миллионы смертей", которые проходят в войне России с Украиной.