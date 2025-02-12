Трамп назвал страну, в которой намерен провести встречу с Путиным, – CBS News
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер выразил желание встретиться с ним.
Для этого Дональд Трамп уже выбрал страну, в которой хочет увидеть Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку CBS News Дженнифер Джейкобс.
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Где Трамп хочет встретиться с Путиным
По данным корреспондентки издания, Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Соответствующую информацию он озвучил в комментарии журналистам во время пресс-конференции в Овальном кабинете в среду, 12 февраля.
Трамп и Путин, вероятно, впервые встретятся в Саудовской Аравии,
– написала она.
Напомним, незадолго до этого президент США Дональд Трамп подтвердил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер договорился немедленно начать переговоры по прекращению войны в Украине.
По его словам, в ходе диалога обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и силу доллара. Он отметил, что сначала он и Путин хотят остановить "миллионы смертей", которые проходят в войне России с Украиной.