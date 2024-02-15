"Подарок" Путину: Трамп шокировал заявлением об Украине и Байдене
Источник:The New York Times
Дональд Трамп сделал выпад в сторону своего конкурента на выборах Джозефа Байдена. Скандальный политик сравнил себя с действующим президентом США в контексте помощи Украине.
Дональд Трамп, который неоднократно выступал против предоставления помощи Украине и использовал свое влияние на Конгресс для блокирования пакета финансовой поддержки, кардинально изменил риторику. Сделал он это во время выступления перед своими сторонниками в Северном Чарльстоне 14 февраля.
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Что наговорил Трамп
В материале издания отмечается, что Джозеф Байден в течение многих месяцев сплачивал мировых лидеров и давил на Конгресс США, чтобы Украина получила большее количество военной помощи и финансовой поддержки для противостояния полномасштабной агрессии со стороны России. В то время как Дональд Трамп пытался подорвать эти усилия и призывал конгрессменов-республиканцев не идти на соглашение с демократами по Украине.
Однако в среду, 14 февраля, Трамп внезапно заявил, что это Байден якобы хочет "отдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он будто бы хочет помочь нашему государству. Также он сказал, что при каденции Байдена Путин "получит все, что он хочет, включая Украину".
Это подарок. У него (Байдена – 24 Канал) есть подарок,
– добавил Трамп.
Более того, бывший президент США заявил, что он якобы больше сделает для защиты Украины, чем действующий американский лидер.
Стоит заметить, что Трамп неоднократно положительно отзывался о Путине. Скандальный республиканец хвастался хорошими отношениями с президентом страны-агрессорки и уверял, что он якобы может быстро завершить российско-украинскую войну в случае своего переизбрания на второй срок.
Что говорят эксперты о Трампе
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок недавно в разговоре с 24 Каналом заметил, что Конгресс США не принял пакет помощи Украине не из-за проблем с американской границей, а из-за политических амбиций Дональда Трампа. По его словам, этот кандидат в президенты США играет не по правилам.
- Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский не так давно объяснял, как можно избежать угрозы от Трампа с Путиным для Украины. Первый сценарий заключается в победе ВСУ над оккупационной армией России до 2025 года при поддержке западных партнеров, а второй – в победе Никки Хейли на американских выборах.
- Напомним, политолог-международник Руслан Осипенко предположил, что существует координация действий между Кремлем и республиканцами-трампистами. Эксперт указал на похожую риторику Путина и Трампа по Украине, а также проанализировал поездку в Россию американского журналиста Такера Карлсона, которого связывают с экс-президентом США.