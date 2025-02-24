Трамп отказался называть Путина диктатором, как Зеленского

Президент США Дональд Трамп из-за осторожности не захотел называть Владимира Путина диктатором, несмотря на его предыдущие аналогичные заявления в сторону украинского президента Владимира Зеленского.

Американский лидер отказался это делать во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Amaravati Today.

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Трамп не назвал Путина диктатором

Журналисты во время совместной пресс-конференции Эммануэля Макрона и Дональда Трампа уточнили у последнего, считает ли он Владимира Путина диктатором, как ранее называл Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов.

Я не использую эти слова необдуманно,

– заявил президент США.

Что известно о скандальном заявлении Трампа

Недавно американский лидер заявил, что президент Владимир Зеленский – "диктатор без выборов". Хотя, согласно опросам КМИС, по состоянию на начало февраля, президента Украины поддерживают 57% украинцев.

Сам украинский президент ответил, что не обижается на такие слова и подчеркнул, что он законно избранный президент. Он признался, что имеет прагматический подход к отношениям с США, а потому здесь не должно быть места эмоциям.