Трамп отказался называть Путина диктатором, как Зеленского
Президент США Дональд Трамп из-за осторожности не захотел называть Владимира Путина диктатором, несмотря на его предыдущие аналогичные заявления в сторону украинского президента Владимира Зеленского.
Американский лидер отказался это делать во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Amaravati Today.
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Трамп не назвал Путина диктатором
Журналисты во время совместной пресс-конференции Эммануэля Макрона и Дональда Трампа уточнили у последнего, считает ли он Владимира Путина диктатором, как ранее называл Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов.
Я не использую эти слова необдуманно,
– заявил президент США.
Что известно о скандальном заявлении Трампа
Недавно американский лидер заявил, что президент Владимир Зеленский – "диктатор без выборов". Хотя, согласно опросам КМИС, по состоянию на начало февраля, президента Украины поддерживают 57% украинцев.
Сам украинский президент ответил, что не обижается на такие слова и подчеркнул, что он законно избранный президент. Он признался, что имеет прагматический подход к отношениям с США, а потому здесь не должно быть места эмоциям.