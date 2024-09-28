Трамп снова пугает третьей мировой: он назвал условие

Кандадат от республиканцев прокомментировал встречу с Зеленским и в очередной раз прошелся по Харрис. Дональд Трамп иронично назвал оппонентку товарищем и подчеркнул якобы ее неспособность остановить войну в Украине.

Сообщение Трамп выложил в собственной соцсети. Следует сказать, что Truth Social, так же, как и соцсеть Х, он и его сторонники используют для распространения пропаганды, слухов и фейков. Именно там трамписты выкладывали сообщения о том, что "мигранты едят котов". И щедро сопровождали их фото, сгенерированными искусственным интеллектом.

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Трамп предположил, когда начнется третья мировая

Только что провел замечательную встречу с президентом Зеленским. Если меня избрать президентом, война с Россией и Украиной быстро закончится. Если нет, эта война никогда не закончится и перерастет в ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ. Товарищ Харрис НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, и не закончила. Ничего не изменится, кроме того, что СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЯ ТОЛЬКО УСИЛЯТСЯ!

– написал претендент на высший пост США.

Подобные заявления он не делает не впервые. И все для того, чтобы победить на выборах.

Как прошла встреча Зеленского и Трампа

Украинский президент подчеркнул: говорили почти час, чтобы Америка непосредственно услышала Украину. Также он пригласил Трампа в Украину.

Миллиардер ответил утвердительно, мол, здесь прекрасная погода и вообще страна замечательная, поэтому непременно приедет. Относительно войны он не был таким конкретным.

"Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка. Она должна быть справедливой. И я думаю, что это произойдет в нужное время", – сказал он.