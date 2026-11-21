США готовят расширение гуманитарных договоренностей между Украиной и Россией после эвакуации мирных жителей из Олешек. Дональд Трамп заявил, что ведется работа над более масштабным форматом перемирия для спасения людей.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Что Трамп сказал о новом перемирии между Украиной и Россией?

Глава Белого дома прокомментировал итоги гуманитарной миссии в Херсонской области, в ходе которой действовало локальное прекращение огня.

Это было замечательно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого,

– заявил Дональд Трамп.

Американский лидер отдельно отметил усилия первой леди Мелании Трамп, отметив ее активное участие в налаживании контактов между Киевом и Москвой для решения гуманитарных вопросов.

Ранее сама Мелания Трамп также сообщила, что продолжаются переговоры о более широком прекращении боевых действий между Украиной и Россией. Она надеется, что стороны смогут договориться о перемирии уже к Рождеству.

Президент Владимир Зеленский тоже подтвердил, что Украина планирует провести гуманитарные операции в других оккупированных населенных пунктах по примеру Олешек.

Киев уже определил 15 городов и сел в Херсонской и Запорожье, откуда хотят вывезти людей. Этот список был передан американской стороне.

По словам Зеленского, список не окончательный. Его могут дополнить после уточнения количества остающихся в оккупации людей и информации об их состоянии.