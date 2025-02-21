Трамп может отказаться от преследования России за военные преступления, – The Telegraph

Дональд Трамп может отказаться от преследования России за военные преступления, которые та совершила во время войны в Украине. Об этом сигнализируют последние действия американского президента в отношении страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

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Что свидетельствует, что Трамп может отказаться от преследований России

По словам западных официальных лиц, представители США, вероятно, отказались называть Россию "агрессором" на встрече Core Group – стран, которые готовят международный трибунал над российским диктатором Владимиром Путиным за его военные преступления в Украине.

Вашингтон так же может отказаться быть соавтором заявления Организации Объединенных Наций, которая поддерживает территориальную целостность Украины и требует от Москвы вывести свои войска с оккупированных территорий страны.

Администрация Трампа также отказалась подписать запланированное коммюнике G7, которое называет Россию "агрессором" в войне с Украиной, на празднование третьей годовщины войны в понедельник, 24 февраля.

Президент США также обвинил Украину в якобы развязывании войны, Владимира Зеленского назвал "диктатором" и настаивал на том, чтобы Россию пригласили обратно в G8.

Европейские чиновники опасаются, что лесть господина Трампа Путину могут привести к тому, что российского диктатора освободят от последствий за его вторжение в рамках любого мирного урегулирования,

– говорится в материале.

Такая позиция поставила под сомнение подготовку к конечной встрече Core Group в следующем месяце.

Справка! Core Group – коалиция из 40 стран, которая стремится сформировать Специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии против Украины по образцу реагирования на военные преступления нацистов после Второй мировой войны.

Это предполагает присоединение США и других стран к позиции Украины для предоставления юрисдикции специальному уголовному трибуналу для расследования как исполнителей преступления агрессии, так и тех, кто причастен к этому преступлению. Поэтому потеря поддержки трибунала со стороны Вашингтона станет серьезным ударом по международной репутации и авторитету проекта.

В издании отметили, что США еще официально не вышли из этого проекта и, как ожидается, примут участие в заседании в следующем месяце в Страсбурге, Франция. В то же время в европейских столицах сейчас ведутся переговоры о возможном разрушении специального трибунала по Украине, если США таки уйдут.