Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину и назвал причину

Ранее экспрезидент США заявлял, что якобы сумел бы завершить войну России против Украины в течение 24 часов. Впрочем, когда Владимир Зеленский предложил приехать, Дональд Трамп отказался.

Экс-президент США отклонил приглашение украинского лидера. Трамп назвал причину своего отказа.

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Почему Трамп не приедет в Украину

Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что сейчас было бы некстати ехать в Украину,

– заявил Трамп.

Также добавил, что Администрация действующего президента США Джозефа Байдена сейчас "ведет дело" с Зеленским, поэтому он якобы "не хотел бы создавать конфликт интересов".

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