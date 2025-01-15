Трамп заявил, что соглашения между ХАМАС и Израилем удалось достичь благодаря ему

15 января Израиль и ХАМАС поддержали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками. Дональд Трамп победно отреагировал на это событие.

Политик подчеркнул, что это соглашение стала возможным только благодаря его "исторической победе" на выборах президента США в ноябре, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп говорит, что его метод "мир через силу" работает

После того, как стало известно о заключении соглашения Трамп сделал пост в своей соцсети Truth Social, в которой отметил, что заложников скоро освободят.

Также он подчеркнул собственную заслугу и своей администрации. По словам Трампа, его победа на выборах стала "сигналом для всего мира, что его администрация будет искать мира и заключать соглашения для обеспечения безопасности всех американцев и союзников".

Трамп заявил, что с этим соглашением его команда продолжит тесно сотрудничать с Израилем и союзниками, чтобы убедиться, что "Газа никогда снова не станет убежищем для террористов".

"Мы будем продолжать способствовать миру через силу во всем регионе, опираясь на импульс этого прекращения огня для дальнейшего расширения Исторических Авраамовых соглашений", – отметил республиканец.

К слову, в декабре он жестко обратился к ХАМАС с призывом отпустить заложников, пообещав устроить террористам ад.