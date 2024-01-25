Хейли обгоняет Трампа: у кого больше шансов на выборах в США

Дональд Трамп победил Никки Хейли в штате Нью-Гэмпшир. Впрочем, кандидат заявила, что не будет сниматься с праймериз республиканской партии. Теперь она сосредоточится на выборах 24 февраля в своем штате в Южной Каролине.

Член Республиканской партии Борис Пинкус в разговоре с 24 Каналом отметил, что в масштабах всей страны Трамп преобладает над Байденом от 3% до 5%. А если сравнивать с Хейли, то разрыв значительно больше.

Смотрите также "Россия – враг, а Путин – бандюк": кто такая Никки Хейли и какие у нее шансы победить Трампа

"Вероятность быть избранной у Хейли гораздо больше, чем у Трампа. Потому что к ней пристанут независимые и умеренные демократы", – предположил Пинкус.

Гонка Хейли и Трампа

Основным дискуссионным вопросом между Трампом и Хейли может стать проблема абортов. Ведь в США сейчас остро стоит обсуждение по ограничению этого права.

Трамп поддерживает это. Зато Хейли выступает тоже "за", но не за такие жесткие и с расширением прав женщин.

"Было бы неплохой идеей, если бы Трамп подключал в свою команду Хейли. Возможно, предложил бы должность вице-премьера. Тогда бы женщины, которые поддерживают Хейли, стали и на сторону Трампа, что повысило его шансы на победу", – добавил партиец.

Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Сейчас продолжаются праймериз. Непосредственно в Нью-Гемпшире победили Джо Байден и Дональд Трамп от демократов и республиканцев соответственно.

Выборы в США: последние новости