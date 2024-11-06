Популизм или решительность: на что готов Трамп, чтобы закончить войну в Украине

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах США и во второй раз станет лидером страны. В течение предвыборной гонки он поражал громкими заявлениями и неоднозначными высказываниями.

Но 6 ноября ознаменовалось еще одним серьезным заявлением Трампа, он пообещал "больше никаких войн" при его каденции. Что это может означать для полномасштабного вторжения в Украину, и на какие шаги способен пойти Трамп – проанализировали политические эксперты для 24 Канала.

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Ранее Трамп обещал "закончить войну за 24 часа" после своей победы. Он заявлял, что сразу после объявления результатов позвонит Путину и Зеленскому для заключения соглашения.

Однако подробностей о своем "мирном плане" не предоставил. Также отмечал, что хочет снизить цены на энергоносители, чтобы ограничить возможности России воевать. Подобные обещания он делал еще с 2023 года, подчеркивая собственное влияние на Путина и желание остановить все войны во время своей каденции.

Изменения могут быть резкими

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркнул, что политики часто дают много обещаний, но через некоторое время могут от них отказываться. Поэтому важно дождаться и посмотреть, как будет действовать Трамп на самом деле.

Трамп способен эффективно противодействовать странам, образующим "ось зла", таким как Россия, Северная Корея и Иран. В прошлом он принимал жесткие решения, например, ликвидировал иранского генерала Касема Сулеймани. Однако его еще нужно убедить в том, что Россия является такой же угрозой, как и ее союзники.

Чтобы завершить войны, нужно непосредственное вмешательство США. Но мы видим, что Штаты не хотят быть вовлеченным игроком в войне в Украине и в войне на Ближнем Востоке,

– сказал Ус.

Впрочем, политолог Андрей Вигиринский считает, что нет оснований считать, что Республиканская партия или Дональд Трамп хотят чего-то плохого для Украины.

Политолог предположил, что при президентстве Трампа возможны более решительные меры, особенно в переговорах со странами, с которыми Россия имеет экономические отношения. Это может быть не только через санкции, но и через дипломатическое или экономическое давление. Он также отметил, что Китай и США сейчас имеют общую позицию относительно войны – обе страны выступают за ее прекращение.

Трампу, в отличие от демократов, не мешают идеологические ограничения, и он может менять свою позицию. Его главный инструмент – коммуникация, чего не делали демократы.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три возможных сценария действий Трампа в отношении Украины:

Украина продолжит получать всю необходимую помощь для обороны, как при Байдене. Трамп может предоставить Украине еще больше поддержки, разрешив удары дальнобойным оружием по России, чтобы достичь мира силой. Украину могут склонять к уступкам и переговорам с Россией на невыгодных условиях.

С конца ноября – начала декабря, примерно через 3 недели увидим вектор, куда это движется, и поймем окончательно, как хочет закончить администрация Байдена – способны ли они на финальный аккорд, то есть пригласить Украину в НАТО и дать право бить вглубь России, или нет. Такая опция у них еще остается до января,

– отметил Александр Мусиенко.

На что может пойти Трамп

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик отметил, что Трамп будет иметь мандат для внедрения новой политики, особенно во внешних делах, и это принесет изменения, поскольку подходы демократов и республиканцев отличаются. Изменения в США начнутся с момента, когда Трамп займет должность в январе 2025 года.

Дубовик отметил, что сейчас Украине нужно сдерживать наступление России, пока поступает помощь из США. Трамп может надавить на Россию, но также может заставить Украину принять невыгодный мир. Его команда, включая Ди Вэнса и Маска, тоже склоняется ко второму подходу.

Признавайте реалии и соглашайтесь на такой мир. Да, он вам не нравится, но он лучше, чем война. Война для вас бесперспективна. Скорее всего будет выбран такой вариант, потому что мы слышали его и от будущего вице-президента Ди Вэнса, и от Маска, который играет идеологически важную роль для власти, что придет в Белый дом,

– отметил директор Центра международных исследований.

Трамп не считает конфликт важным для США: он не доволен мировым порядком, считает, что Европа должна сама заботиться о своей безопасности, и имеет скептическое отношение к НАТО. Дубовик отметил, что Трамп последовательно поддерживает антиглобалистический курс и не стремится, чтобы США решали проблемы в Европе.

Более оптимистичный сценарий достижения мира обрисовывает американский политолог Джейсон Джей Смарт. По его мнению, Трамп будет склонять европейских союзников увеличить финансовую помощь Украине, поскольку неоднократно подчеркивал, что Европа имеет больше усилий и ресурсов направить на поддержку Киева, чем Соединенные Штаты.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, что Трамп не намерен выводить США из НАТО, но будет требовать большего вклада от европейских стран, возможно, даже с давлением. Ранее такие требования Трампа уже стимулировали повышение европейских расходов на оборону до 2% ВВП.

Выход из Альянса ослабил бы позиции США, ведь НАТО обеспечивает важную безопасность, экономическую и политическую кооперацию, которую Трамп, вероятно, ценит.

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Зато исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что у команды Трампа нет четкого плана действий по Украине, и его позиция может измениться под влиянием посторонних лиц. Например, какой-то миллиардер может убедить Трампа поддержать Украину, хотя это маловероятно.

В его команде есть люди, как Тулси Габбард и Такер Карлсон, которые считают, что США опровергали Россию или поддерживают российские нарративы. Эпштейн также отмечает, что "рейгановские" республиканцы потеряли влияние в партии, где сейчас есть много сторонников Путина.