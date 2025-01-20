Номинанты на ключевые должности: Трамп обнародовал список кандидатур министров и госсекретаря
Дональд Трамп 20 января официально стал президентом США. Появился перечень кандидатов, которых республиканец желает назначить на важные должности. Среди них – госсекретарь США и министр обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
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Кандидаты Трампа на должности министров и госсекретаря
Дональд Трамп обнародовал список тех, кого номинирует в Сенат США. В частности:
- Госсекретарь – Марко Рубио.
- Министр финансов – Скотт Бессент.
- Генеральный прокурор – Памела Бонди.
- Министр внутренних дел – Дуглас Бургум.
- Министр труда – Лори Чавес-ДеРемер.
- Министр по делам ветеранов – Дуглас Коллинз.
- Министр транспорта – Шон Даффи.
- Министр обороны – Питер Хегсет.
- Министр здравоохранения и социальных служб – Роберт Ф. Кеннеди-младший.
- Министр торговли – Говард Лутник.
- Министр образования – Линда МакМахон.
- Министр внутренней безопасности – Кристи Ноэм.
- Министр сельского хозяйства – Брук Роллинз.
- Министр жилищного хозяйства – Эрик Тернер.
- Министр энергетики – Кристофер Райт.
- Директор национальной разведки Тулси Габбард.
- Директор ЦРУ – Джон Рэтклифф.
- Представитель США при ООН в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла и представитель США в Совбезе ООН – Элиза Стефаник.
Обратите внимание! Потенциальных членов команды Трампа можно разделить на тех, кого президент будет назначать единолично, и тех, для утверждения кого требуется согласие Конгресса.
Так, не нужно согласовывать советника по нацбезопасности, главу администрации, спецпредставителей по Ближнему Востоку, войны в Украине и тому подобное. Зато Конгресс должен согласовать на назначение министров и глав ведомств, в частности, ЦРУ.