Номинанты на ключевые должности: Трамп обнародовал список кандидатур министров и госсекретаря

Дональд Трамп 20 января официально стал президентом США. Появился перечень кандидатов, которых республиканец желает назначить на важные должности. Среди них – госсекретарь США и министр обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Кандидаты Трампа на должности министров и госсекретаря

Дональд Трамп обнародовал список тех, кого номинирует в Сенат США. В частности:

Госсекретарь – Марко Рубио.

Министр финансов – Скотт Бессент.

Генеральный прокурор – Памела Бонди.

Министр внутренних дел – Дуглас Бургум.

Министр труда – Лори Чавес-ДеРемер.

Министр по делам ветеранов – Дуглас Коллинз.

Министр транспорта – Шон Даффи.

Министр обороны – Питер Хегсет.

Министр здравоохранения и социальных служб – Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Министр торговли – Говард Лутник.

Министр образования – Линда МакМахон.

Министр внутренней безопасности – Кристи Ноэм.

Министр сельского хозяйства – Брук Роллинз.

Министр жилищного хозяйства – Эрик Тернер.

Министр энергетики – Кристофер Райт.

Директор национальной разведки Тулси Габбард.

Директор ЦРУ – Джон Рэтклифф.

Представитель США при ООН в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла и представитель США в Совбезе ООН – Элиза Стефаник.

Обратите внимание! Потенциальных членов команды Трампа можно разделить на тех, кого президент будет назначать единолично, и тех, для утверждения кого требуется согласие Конгресса.



Так, не нужно согласовывать советника по нацбезопасности, главу администрации, спецпредставителей по Ближнему Востоку, войны в Украине и тому подобное. Зато Конгресс должен согласовать на назначение министров и глав ведомств, в частности, ЦРУ.