Трамп определился со своим планом мира в Украине, но Киев на него не согласится

Через 72 часа после победы Трампа на президентских выборах утром 9 ноября из лагеря победителя поступило удивительное по своему идиотизму и бессовестности заявление советника и едва ли не руководителя избирательной компании Брайана Ланзы. Он обвинил Украину в том, что та якобы хочет заставить американских солдат сражаться за Крым.

Трамп отказался от друга Украины в своей Администрации

Украинские солдаты третий год борются (и несут огромные потери) прежде всего за свою страну и ее свободу, но, в том числе и за то, чтобы американцам не пришлось завтра бороться и умирать в Европе и на Дальнем Востоке. Чтобы защитить счастливый гедонистический Запад от нашествия российско-корейской восточной орды, украинцам не нужны американские солдаты. Но им очень нужно американское оружие, которое предыдущая администрация передавала очень скупо, с большими задержками и бессмысленными ограничениями на его использование. Об этом заявил Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал.

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Размышления господина советника были настолько лживы и возмутительны, что они немедленно вызвали шквал в социальных сетях. Пресс-секретарь Дональда Трампа был вынужден дистанцироваться от них как от частного мнения одного из членов команды. Это была последняя относительно хорошая новость из Вашингтона 9 ноября. Главная и очень плохая пришла к вечеру:

"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас находится в стадии формирования", – заявил Трамп, – "Я высоко ценю сотрудничество с ними ранее и хотел бы поблагодарить их за службу нашей стране".

Между тем несколько информированных источников до недавнего времени уверяли, что кандидатура Майка Помпео серьезно рассматривается на должность главы Пентагона. Помпео – убежденный атлантист, классический представитель глубинного государства. Он был архитектором исключительно успешной ближневосточной политики первой администрации Трампа.

Помпео – друг Украины и ожидалось, что он будет играть роль такого же мудрого внешнеполитического дяди и во второй трамповской администрации. Он обнародовал свой план мира в Украине еще в июле.

Согласно ему, стороны соглашаются на длительное перемирие вдоль действующей линии соприкосновения, Запад категорически не признает при этом оккупированные украинские территории, которые легально принадлежат России. НАТО берет на себя ответственность защищать территорию Украины к западу от линии разделения в случае нового нападения Владимира Путина.

Это не план Победы Украины. Но в нынешних обстоятельствах это серьезный план. По сути, говорится о вступлении в НАТО разделенной страны (как Германия в 1953 году). Украина теряет на какое-то время 20% своей территории, но страна окончательно освобождается от власти Московии и в сфере безопасности становится интегральной частью Запада. Предполагаю, что большинство украинского народа могло бы с тяжелым сердцем, и все же одобрить такой план на референдуме.

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План уничтожения украинского государства

Но референдума по плану Помпео не будет. Этот план никогда не поддержит Путин. Как бы аппетитно ни пережевывал Путин захваченные куски украинской территории, ему их недостаточно. Ему нужна вся Украина. Более того, с вожделением он предвкушает то состояние позора, стыда, беспомощности и бессилия, в которое погрузится весь бывший Свободный мир после сдачи Украины.

7 ноября на Валдайском форуме он так победно сиял, так распинался в комплиментах верному Трампу, что я теперь уверен: он уже знал тогда, что Трамп отказался от услуг своего внешнеполитического гуру и выбрал план профессионального украинофоба, назначенного им в 2022 году сенатором, а в 2024 году – вице-президентом Джей Ди Вэнса. Собственно Вэнсу было поручено атрибутировать план, подготовленный на наших глазах в ходе взаимных визитов рабочей группой единомышленников (Путин, Трамп и Карлсон, Маск и Орбан, которые курсировали между ними).

План мира этих замечательных людей – это план уничтожения украинского государства, план окончательного решения украинского вопроса. Так же как план Помпео, он предусматривает замораживание конфликта.

Но если в плане Помпео Украина получает западные гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, то по Венсу Украина наоборот – предоставляет России гарантии своей беззащитности. Она юридически отказывается от любой военной помощи Запада, включая поставки вооружений.

Россияне, с их по Достоевскому "всемирной чуткостью", не могли остаться равнодушными к формированию кабинета Трампа. На просторах российского интернета я обнаружил замечательную статейку "Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа", где "РИА Новости" ссылается на некий анонимный опрос, в котором якобы 84% респондентов против приглашения Помпео в правительство США.

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Так или иначе, ход событий форсируется. Трамп определился со своим "планом мира" в Украине. Украина на этот план не согласится. Трамп будет угрожать прекратить поставки оружия. Это сценарий января – февраля 2025 года. Думать о нем надо было нам всем вчера. Так что, придется сегодня.

Начнем с инвентаризации наших активов, анализа возможностей институтов Свободного мира, еще сохранившихся, с виноватой улыбкой исчезающего как Чеширский кот.

США

Трамп не пустил в правительство Хейли и Помпео. Но он не может убрать из только что избранного Конгресса республиканцев, которых там в большинстве в обеих палатах, и которые в основном разделяют проукраинские взгляды Хейли и Помпео, а не пропутинские Вэнса и Трампа. Это большинство имеет своих ярких лидеров – Майкла Маккола, Майка Роджерса, Майка Тернера – авторов замечательного доклада "A Proposal for Victory in Ukraine". Два года они справедливо обличали байденовскую администрацию за недостаточную военную помощь Украине, и они же преодолели упорное сопротивление трампистов закону о финансировании этой помощи. Кстати, организатором и душой бойкота закона был негодяй – молодой сенатор Джей Ди Вэнс.

Сегодня вся Украина очень хотела бы послушать мнение трех наших уважаемых друзей относительно плана мира вице-президента Джей Ди Вэнса. И я надеюсь, мы его в ближайшее время услышим.

Европа

Десятилетиями Европа вынашивала планы создания европейской армии, способной гарантировать ее безопасность независимо от настроений заокеанского союзника. И вот неожиданно эта армия возникла как Венера из морской пены. Называется она ВСУ и почти три года уже защищает Европу от нашествия восточных варваров. Но в Белом доме появился законченный идиот, который вдруг решил заставить эффективную европейскую армию капитулировать. А европейцам он посоветовал на него не надеяться, а самим решать проблему своей обороны от тех варваров, которых три года перемалывали ВСУ.

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Экзистенциальная угроза, нависшая над европейцами, очень быстро прочищает их мозги и основной вопрос, который они задают себе сегодня – а сможет ли Европа обеспечить поставки вооружений Украине, когда указанный выше джентльмен прекратит их в наказание Украине за отказ капитулировать.

Ответ парадоксальный – и да, и нет, в зависимости от сценария военных действий. При патовом сценарии длительной войны на истощении вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения сторон – нет. Европа просто не имеет таких, как у США, мощностей производства артиллерийских снарядов. Пока их будут наращивать, украинцы могут закончиться.

Но высокотехнологичное оружие для блиц-победы Украины Европа вполне может предоставить. Экстраординарная угроза требует принятия экстраординарных военно-политических решений. Сотни современных самолетов (F-16, Mirages, Typhoons, Gripens) с национальными экипажами пилотов-"добровольцев", базирующихся на аэродромах Финляндии, Польши, Румынии, десятки NASAMS станут абсолютными game-changers в российско-украинской войне. Они установят де-факто бесполетную зону над всей территорией Украины, будут уничтожать российскую авиацию в глубине России и, наконец, дистанционно элиминируют или заставят эвакуироваться всю российскую группировку в Крыму.

Украинский флаг в Севастополе плюс показательное уничтожение Керченского моста станут как раз теми новыми реалиями, сложившимися на земле, которые так любит посмаковать кремлевский диктатор после захвата какого-то украинского села.

По моим представлениям, стран десять, которые имеют совместно необходимый потенциал, готовы будут на такой решительный шаг необходимой самообороны.