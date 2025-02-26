Трамп подтвердил, что Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в пятницу, 28 февраля, в Вашингтон.

Об этом глава Соединенных Штатов заявил во время своей пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

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Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон

Дональд Трамп отметил, что на пятницу, 28 февраля, запланированный визит в США президента Украины.

По его словам, во время этого визита они подпишут соглашение о редкоземельных полезных ископаемых. Трамп подчеркнул, что это будет "очень большая сделка".

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Напомним, что раньше днем 26 февраля во время брифинга Зеленский не подтверждал, что будет лететь в Соединенные Штаты в пятницу, 28 февраля. Однако отмечал, что ему было предложено посетить США для встречи с высшим руководством страны.

"Офисы работают (над визитом Зеленского в США– 24 Канал), какой будет формат, когда. Там рабочая дата есть, то, что президент Соединенных Штатов Америки сказал. Офисы на связи", – говорил президент.

Зеленский также заметил, что очень хочет совершить визит в США. В частности, украинский лидер заявил, что для него важно услышать от США о помощи для Украины, что она будет "не потом, а сейчас" и не будет остановлена".

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Добавим, что Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласованное "рамочное соглашение" по ископаемым, не требующая ратификации. Президент сообщил, что конечный вариант соглашения по ископаемым очень неплохо оценивают чиновники. Зеленский заметил, что собственными глазами еще не видел конечного варианта сделки, но планирует поработать над ней со временем.

Он заметил, что сейчас условия сделки звучат неплохо, и все это– благодаря плодотворной работе украинской и американской команд. Зеленский также отметил, что самое главное– по новым условиям соглашения Украина не является должником.

Отметим, что "Европейская правда" обнародовала финальный текст договора. Издание сообщает, что потенциально еще возможно внесение точечных изменений, но основные положения уже согласованы. Подробности читайте в материале 24 Канала.