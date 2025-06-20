Существует мнение, что Дональд Трамп, как президент США, был скомпрометирован еще в советское время. Есть предположение, что Россия могла завербовать американского лидера.

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что фактов, доказывающих это мнение нет, однако Трамп мог попасть под влияние Москвы во времена СССР. Такая теоретическая возможность, однозначно, была, однако, реализовали ли ее неизвестно.

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Как Трамп действует в отношении России

Владимир Огрызко отметил, что Трамп сделал очень много антиукраинских и пророссийских шагов.

Если президент крупнейшей страны (США – 24 Канал) не хочет поставить простой вопрос: кто на кого напал и кто является агрессором? А вытягивает формулу: "Я хочу мира", то это означает, что он не хочет правды, не хочет разобраться в сути того, что произошло,

– сказал он.

Удивительно, однако во время саммита G7 Дональд Трамп сказал, что изъятие России из списка G8 стало большой ошибкой и, мол, если бы этого не произошло, то Путин сейчас не напал бы на Украину.

Это абсурдно, ведь, по словам дипломата, лидер США упустил причину, почему Россию выгнали из этого объединения. На самом деле это произошло из-за того, что россияне оккупировали Крым и начали войну на востоке Украины.

Он об этом не говорит, однако прекрасно все знает, но пытается создать впечатление для граждан США, что он вроде бы говорит правду и стремится достичь положительного результата,

– отметил Огрызко.

По его мнению, если анализировать позицию Трампа по России и Украине, то становится понятно, что он своими действиями подтверждает зависимость от Москвы, но почему произойдет именно так точно не известно.

Напомним, в марте 2025 года США временно остановили военную помощь Украине, объяснив это стремлением достичь мира, чтобы Киев якобы продемонстрировал готовность к мирному урегулированию. По данным СМИ, приостановление коснулось даже вооружения, которое уже находилось в транзите.