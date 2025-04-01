В Белом доме подтвердили визит Трампа в Саудовскую Аравию: это произойдет в мае

Президент США Дональд Трамп в мае этого года отправится в Саудовскую Аравию. Этот визит политика станет его первой зарубежной поездкой во время второго президентского срока.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 1 марта.

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Что известно о визите Трампа в Саудовскую Аравию

Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию уже в следующем месяце.

В то же время, по словам журналистов, точной даты визита президента США пока нет. Также не сообщалось, посетит ли Трамп другие страны, в частности Израиль.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Дональд Трамп планирует осуществить свою первую международную поездку после возвращения к президентской должности. Сперва среди возможных дат визита Трампа были названы в Саудовскую Аравию рассматривали 28 апреля, однако впоследствии поездку отложили.

Ожидается, что во время визита главными темами переговоров станут вопросы иностранных инвестиций, укрепление сотрудничества со странами Персидского залива и поиск путей мирного урегулирования конфликтов в регионе.

По данным источников Axios, Эр-Рияд заинтересован в том, чтобы визит Трампа состоялся после достижения перемирия в Украине.