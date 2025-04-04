Трамп показал "золотую карту" за 5 миллионов долларов, которая дает право на гражданство США
- Дональд Трамп показал "золотую карту", которая позволяет иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов.
- Карта имеет золотой цвет, изображение Трампа и статуи Свободы, и будет доступна в свободной продаже через несколько недель.
Президент США Дональд Трамп впервые показал, как будет выглядеть так называемая "золотая карта", за покупку которой иностранные инвесторы смогут получить американское гражданство. Ее стоимость – 5 миллионов долларов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Как выглядит "золотая карта" Трампа
На опубликованном видео можно увидеть, что карта выполнена в золотом цвете. На ней изображен Трамп, а на теле виднеется статуя Свободы. Также на карточке можно заметить надпись "Карта Трампа" (The Trump card).
За 5 миллионов долларов это может стать вашим,
– заявил Трамп демонстрируя карту журналистам.
Трамп показал, как выглядит "золотая карта": смотрите видео
В то же время президент США отметил, что в свободную продажу карта поступит только через несколько недель. По его словам, это "очень увлекательно".
Напомним, что Трамп анонсировал выпуск "золотых карт" еще в конце февраля. Президент США надеется продать "миллионы таких карточек".