"Дети закрывают глаза": скандальный жест Трампа на митинге завирусился в соцсетях

Все ближе к выборам в США, поэтому Дональд Трамп пытается понравиться своим избирателям еще больше. Во время одного из митингов он делал жесты, которые можно трактовать как непристойные, но избиратели смеялись.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of India. Бывший президент не останавливается ни перед чем, чтобы поддерживать имидж скандального. Например, он оскорбил латиноамериканцев, из-за чего нарвался на критику.

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Что сделал Трамп на митинге

Во время выступления в Милуоки микрофон работал плохо, поэтому люди начали кричать "Почините микрофон!" Кандидат прошелся по своей команде, ответственной за подготовку техники, пообещав побить их.

Трамп вынул микрофон, а затем продемонстрировал жесты, которые напомнили пользователям сети оральный секс. Так он якобы показал, что стойка с микрофонами низковата.

Я так разозлился, что просто киплю тут. Я надрываю себе задницу с этим дурацким микрофоном. Я разорвал себе левую руку. Теперь я собираюсь разорвать правую руку, и я также вырву свое проклятое горло из-за этих тупых людей. Представьте, что вы внимательно слушаете, а я вернусь с приличным микрофоном,

– сказал он.

Трамп со сцены делает непристойные жесты на митинге: смотрите видео

Как реагировала Камала Харрис и как люди восприняли жесты Трампа

В штабе Камалы Харрис прокомментировали ситуацию очень лаконично и емко. Там опубликовали видео с митинга Трампа, сопроводив его знаком вопроса.

Но в комментарии прибежали сторонники Трампа и начали защищать своего кумира:

Он высмеивает Камалу и то, как начиналась ее "карьера";

Он пародировал Камалу?

Это называется развлекаться с толпой;

Не могу дождаться дня голосования, чтобы учетную запись штаб-квартиры Харрис наконец-то можно было удалить.

Впрочем, были и едкие комментарии, которые касались самого Трампа (к слову, их на момент публикации значительно больше):

Он вспоминает свои встречи с Путиным.

Нам нужна его медицинская карта как можно быстрее!

А потом он спросил женщину в зале, где она живет...

Кажется, он очень хорошо владеет обоими жестами.

Я не могу это развидеть!

У меня глаза в крови от этого!

Какой странный мир... Дети закрывают глаза...

Что пишут в СМИ

NYT привело продолжение слов Трампа. Он и в дальнейшем обвинял свою команду.

Нет ничего хуже того, что я захожу вот так и наклоняюсь – вы заметили, я вот так наклонялся. И тогда все говорят: "Что-то не так с его спиной? Что, черт побери, не так с этим парнем?" Они говорят: "У него когнитивные и физические нарушения, с ним что-то не так". Все потому, что у меня там глупые ребята,

– высказался экс-президент.

А в колонке The Atlantic указали на опасность от Трампа.

"Я не знаю, сможет ли эта причудливая акция забрать голоса у Дональда Трампа. Кажется, ничто не может поколебать лояльность его электората. Избиратели Трампа решительно настроены свести к минимуму его ужасные выходки или даже вычеркнуть их из своей памяти", – сказано там.

Журналисты подчеркнули: менее чем за три месяца Трамп может завладеть кодами от ядерного арсенала Соединенных Штатов.