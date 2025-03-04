Трамп попросил Путина быть посредником на переговорах с Ираном, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о посредничестве Москвы на переговорах с Ираном по поводу ядерного оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Вероятно, в Кремле уже дали одобрительный ответ Вашингтону на этот счет.

Смотрите также "В каком-то смысле он за Путина": Вэнс рассказал, как Трамп ведет переговоры с россиянами

Какую просьбу сделал Трамп

Собеседники Bloomberg говорят, что администрация Дональда Трампа общается с Ираном по поводу ядерной программы и поддержки Тегераном региональных антиамериканских сил в регионе. Иран неоднократно заявлял, что его работа в этом секторе якобы направлена ​​на мирные средства.

По данным источников издания, Трамп озвучил заинтересованность Путина по поводу участия России в переговорах непосредственно во время их телефонного разговора в феврале. Представители администрации президента США обсудили этот вопрос со своими россиянами на переговорах в Саудовской Аравии.

Однако ни Россия, ни Иран публично не подтвердили или не опровергли эту информацию. Представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что "Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать все возможное, чтобы добиться этого".

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, отвечая на вопрос агентства, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, указал, что для стран "естественно" предлагать свою помощь в случае необходимости, демонстрируя "добрую волю".

Интересно, что еще недавно советник США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети Х писал, что переговоры с "убийственным иранским режимом" через Россию это лицемерие со стороны бывшей администрации Джо Байдена в отношении американцев из-за гибели сотни солдат и насилия.