Трамп совершит первый визит после победы на выборах: почему это важно и для Украины

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал свой первый визит за границу после выборов – во Францию. Площадка довольно интересная и незаурядная. Вероятно, на встречу будут приглашены лидеры других европейских стран.

Хотя событие вроде бы неполитическое и невоенное, но с большой вероятностью вопрос Украины все-таки будут обсуждать. Поскольку, как рассказал 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, Трамп неоднократно заявлял, что только он может остановить войну.

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Какой вопрос в первую очередь могут обсуждать

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его первым зарубежным визитом после победы на выборах будет Франция.

Такое событие, которое, вроде бы, не связано ни с войной, ни с политикой, ни с каким-то проблемами,

– подчеркнул Рыбачук.

Республиканец посетит реставрированный Собор Парижской Богоматери в Париже 7 декабря.

Площадка очень интересная и выбрана не случайно,

– добавил он.

Событие позволит европейским политикам поставить на повестку дня вопрос перспективности НАТО.

Напомним, что Трамп угрожал исключить США из членства в Альянсе. Но, на самом деле, он требовал, чтобы страны-члены НАТО и ЕС несли определенные военные расходы, а не чувствовали себя безопасными благодаря Америке.

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Чего ждать Украине

По словам Олега Рыбачука, на личных двусторонних встречах лидеры европейских стран и Трамп будут говорить о будущей конструкции мировой безопасности после его инаугурации.

Такая неформальная встреча позволит избранному президенту США известить руководителей Европы, что с его стороны не стоит ожидать каких-то неожиданных шагов после Нового Года.

Украина не может не присутствовать на этих разговорах. Для Трампа – это личный вызов. Он очень много раз повторял, что только он может остановить все войны в мире и посадить за стол переговоров президентов Украины и России,

– пояснил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Что самое главное – Трамп сказал, что будет справедливый мир. По его словам, условия диктатора Владимира Путина, о которых он заявил накануне, неприемлемы и несправедливы.