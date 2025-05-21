Трамп не планирует новые санкции против России: какие 2 важных шага должна немедленно сделать Европа

Американский президент пока не будет вводить новые санкции против России. Европа ожидала такого поведения Трампа, удачно провела информационную кампанию, переложив всю ответственность на него. Однако США заявили, что и отменять те санкции, которые уже есть, не станут.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что США хотят сотрудничать с Россией так же как сегодня это делает Европа.

Смотрите также Новый пакет санкций против России имеет много спорных нюансов

Товарооборот ЕС с Россией в 20 раз больше, чем в США

Если проанализировать годовой товарооборот США и России в 2024 году, то он составлял 3,5 миллиарда долларов, а Европы и России – более 67 миллиардов евро.

Возникает вопрос, а кто же сейчас сотрудничает с Россией: США или Европа? Мы перекладываем все грехи за то, что Путин не прекращает войну, на американцев по одной простой причине, потому что Трамп нам пообещал завершить ее за 24 часа, а мы взяли и поверили в это,

– озвучил Клочок.

По его словам, лидер Штатов не делает это, потому что имеет меркантильный интерес. В то время, когда Европа торгует с Россией, Трамп задумывается над вопросом, почему он не может этого делать. Клочок объяснил, что пока длится горячая фаза войны, США не будут торговать с Россией, но как только она завершится, сотрудничество Вашингтона и Москвы будет расти бешеными темпами.

"Поскольку уже совершенно очевидно, что достигнуто много договоренностей. Например, относительно проекта по продаже российских энергоресурсов в Европу через американские "прокладки". Это публично подтверждал советник Путина – Ушаков", – рассказал Клочок.

Почему Европа не конфискует замороженные активы России

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" напомнил, что против России введено 24 – 28 тысяч санкций, одну треть из них ввели США, в то время как Европа – лишь 10%. Возникает вопрос, когда же европейцы начнут их усиливать?

Он считает, что Брюссель обязан наконец подняться с теплого мягкого стула и сделать шаг навстречу Украине. Этот шаг должен выражаться в том, чтобы ввести мощный пакет санкций против России, который будет касаться в первую очередь ее энергетической сферы.

"Надо добиваться снижения предельной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Пусть бы даже было бы 40, но Европа по этому поводу молчит", – озвучил Клочок.

По его словам, второе, что должны сделать европейские политики – это в обязательном порядке срочно проголосовать за законопроект о конфискации замороженных российских активов в Европе, которых там сосредоточено на сумму 290 миллиардов евро. В США в это время таких активов – 8 миллиардов.

Что сегодня мешает Европе принять соответствующую правовую базу и конфисковать эти российские активы? Мешают не Орбан, не Фицо, а нежелание поссориться окончательно с Россией. Поэтому надо давить в одинаковой степени и на Европу, и на США,

– убежден Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" подытожил, что удачным шагом стало заявление украинского МИД во главе с Сибигой о том, что Европа должна выйти за пределы 17-го санкционного пакета. Он, по мнению Клочко, "пустой" и не предусматривает ничего критического для России.