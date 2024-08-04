"Победа Путина": почему Трамп раскритиковал обмен политзаключенными между Россией и США

Между Соединенными Штатами Америки и Россией состоялся крупнейший обмен заключенными со времен холодной войны. Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал это соглашение.

По его словам, этот обмен стал "победой" для Владимира Путина. Эксперт-международник Богдан Ференс в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему Трамп резко отреагировал на соглашение между Западом и Россией.

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Трамп раскритиковал обмен между Россией и США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился в Атланте со своими избирателями. Там он заявил, что хочет поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку. А США хоть вернули своих людей, однако взамен заключили ужасную сделку.

Позже в собственной соцсети Трамп опубликовал ряд вопросов:

когда обнародуют детали обмена пленными с Россией;

как много людей отдали России;

платят ли они, то есть россияне, наличными, или это наоборот, американцы платят россиянам;

почему США отпускают киллеров, убийц и бандитов.

Подобного характера обмены происходили, просто масштаб другой. Во времена Холодной войны это была распространенная практика между СССР и США. Риторика Трампа является абсолютно прогнозируемой, я бы ее измерял в контексте внутриполитической борьбы, потому что этот обмен состоялся до выборов,

– отметил Богдан Ференс.

Демократы показали свою способность реализовать такие сложные, чувствительные операции по обмену, которые готовятся месяцами, если не годами. А Трамп как раз часто упрекал своих политических оппонентов, мол, они не способны на подобные договоренности – даже с теми, с кем договариваться трудно, а иногда – вообще не стоит.

"Сейчас госпожа Харрис, как ключевой кандидат на пост президента США, может получить определенные бонусы от этого. Ведь все же американских граждан вернули домой, а такая сложная комбинация с привлечением других стран удалась", – подчеркнул эксперт-международник.

Бесспорно, именно поэтому Трамп отреагировал на обмен подобными нападками.

Коротко об обмене между США и Россией