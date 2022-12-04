Трамп призвал признать его президентом: для этого предлагает отменить Конституцию

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Следовательно, он должен снова возглавить страну.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Он считает, что результаты выборов следует отменить.

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"Массовое мошенничество такого типа и масштабов позволяет отменить действие всех правил, положений и статей, даже содержащихся в Конституции", – заявил Трамп.

Он добавил, что демократы всячески способствовали фальсификации голосования.

Реакция Белого дома

Прес-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что слова Трампа являются "анафемой для души нашей нации и должны быть осуждены". По словам Бейтса, нельзя любить Америку только тогда, когда побеждаешь.

Американская Конституция является священным документом, более 200 лет гарантирующим господство свободы и верховенства права в нашей великой стране. Конституция объединяет американский народ и избранные лидеры клянутся ее придерживаться, – подчеркнул спикер.

Он назвал Конституцию США лучшим памятником американцам, отдавшим жизнь, когда боролись с деспотами.

После чего появилось сообщение Трампа

Илон Маск вместе с журналистом Мэттом Тайбби опубликовали переписку работников Twitter, которая связана с Хантером Байденом – сыном президента США. В диалогах говорится, что по указанию демократов в соцсети удаляли сообщения о разоблачении Хантера Байдена.

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Журналист Тайбби считает, что Twitter скрывал статью New York Post, вышедшую в октябре 2020 года. Публикация основывалась на информации с ноутбука Байдена-младшего, который как член совета директоров украинской энергокомпании Burisma познакомил отца с топ-менеджером Вадимом Пожарским.

В публикации рассказали, что Джо Байден оказывал давление на украинские власти, чтобы прекратить расследование против Burisma. Кроме того, журналисты New York Post нашли в ноутбуке фото и видео, на которых Хантер занимается сексом и употребляет наркотики.