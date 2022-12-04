Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Він вважає, що результати виборів потрібно скасувати.

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"Масове шахрайство такого типу та масштабів дозволяє скасувати дію всіх правил, положень і статей, навіть тих, що містяться в Конституції", – заявив Трамп.

Він додав, що демократи всіляко сприяли фальсифікації голосування.

Реакція Білого дому

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що слова Трампа є "анафемою для душі нашої нації та мають бути засудженими". За словами Бейтса, не можна любити Америку лише тоді, коли перемагаєш.

Американська Конституція є священним документом, який понад 200 років гарантує панування свободи та верховенства права в нашій великій країні. Конституція об'єднує американський народ і обрані лідери клянуться її дотримуватися,

– наголосив речник.

Він назвав Конституцію США найкращим пам'ятником американцям, які віддали життя, коли боролися з деспотами.

Після чого з'явився допис Трампа

Ілон Маск разом із журналістом Меттом Тайббі опублікували листування працівників Twitter, яке пов'язані з Хантером Байденом – сином президента США. У діалогах мовиться, що за вказівкою демократів у соцмережі видаляли дописи про викриття Хантера Байдена.

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Журналіст Тайббі вважає, що Twitter приховував статтю New York Post, яка вийшла у жовтні 2020 року. Публікація ґрунтувалася на інформації з ноутбука Байдена-молодшого, який як член ради директорів української енергокомпанії Burisma познайомив батька з топменеджером Вадимом Пожарським.

У публікації розповіли, що Джо Байден тиснув на українську владу, щоб припинити розслідування проти Burisma. Крім цього, журналісти New York Post знайшли в ноутбуці фото та відео, на яких Хантер займається сексом та вживає наркотики.

Зауважте! Трамп 15 листопада заявив, що балотуватиметься на пост президента від Республіканської партії у 2024 році. Раніше чинний лідер США Байден запевнив – зробить все, щоб Трамп не був президентом.