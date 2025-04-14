Трамп похвастался, что врач был "поражен" результатами его медобследования

Дональд Трамп подробнее рассказал о результатах своего медицинского обследования. По словам американского президента, врач, который его обследовал, "был поражен" результатами осмотра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

Интересно "Гений" дипломатии Трамп усилил врага и отвлек союзников: почему это выгодно для Украины

Что рассказал Трамп о результатах медобследования

Американский лидер рассказал, что он прошел когнитивный тест как часть медицинского осмотра и получил самый высокий балл.

И один из врачей сказал: "Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой балл", он был самым высоким. Хотя они (медики – 24 Канал) не очень настаивали на том, чтобы я сдал когнитивный тест. Но я прошел свой физический осмотр и его опубликовали. Надеюсь, вы все довольны,

– сказал Трамп.

Президент США также отметил, что его предшественники Джо Байден и Барак Обама не проходили когнитивных тестов во время их каденций.

"Я спросил: "А Байден проходил?" Нет. "А кто-то проходил?" Нет, немного людей их проходили. Я спросил: "А как насчет Обамы? Он проходил?" Нет, он тоже не проходил. Я сказал: "Давайте я буду первым, кто пройдет", – заметил Дональд Трамп.

К слову, ранее врач Белого дома подтвердил отличное состояние здоровья Дональда Трампа и признал его пригодным для выполнения обязанностей президента. Медицинский отчет показал, что все системы организма Трампа соответствуют норме.