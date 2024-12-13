После заявления Трампа о дальнобойности Зеленский выразил свое видение

Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении косвенно ответил Трампу относительно его заявления о дальнобойном оружии. Он противопоставил потери боеприпасов и ракет потерям людей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Дональд Трамп 12 декабря выступил против ударов по России американским дальнобойным оружием. Он считает, что это только усилит войну, и спросил, зачем это делать. Поэтому обращение Зеленского касалось именно этих слов Трампа – хотя прямо новоизбранный президент США не был назван.

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Что Зеленский ответил на заявления Трампа

Президент объяснил, что был в одной из бригад на Запорожском направлении. Бойцы используют американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

По словам Зеленского, военные очень довольны эффективным оружием.

HIMARS – это яркий пример совершенного, высокоточного, эффективного и надежного американского вооружения. Без таких дальнобойных ракет Россия убила бы еще сотни тысяч украинцев. Наличие средств защиты от российского террора является вопросом жизни и смерти для украинского народа,

– сказал лидер государства.

Он добавил, что HIMARS были критически важны для защиты Херсонщины, помогли сорвать наступление оккупантов на Сумщине, а теперь защищают самые тяжелые участки в Донецкой области.

Если бы Украина не имела HIMARS и другого дальнобойного вооружения, то россияне смогли бы захватить и разрушить значительно больше украинских городов и сел.

"Дальнобойные возможности предотвращают потери жизней. Одно дело – терять боеприпасы и ракеты, чтобы остановить оккупантов, и совсем другое – терять людей из-за отсутствия таких оборонительных возможностей. Мы благодарны Соединенным Штатам за их помощь в уменьшении наших человеческих потерь", – намекнул Зеленский.

Напоследок он сказал, что ключом к обеспечению мира является именно усиление позиций. Ведь россиян можно сдержать и заставить принять мир только через силу. Поэтому мир благодаря силе вполне достижим.