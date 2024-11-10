Трамп провел телефонный разговор с Путиным, – WP

Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стала война в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Трамп провел разговор с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оказывается, он состоялся еще в четверг, 7 ноября, однако известно о нем стало известно только сейчас. Это был первый разговор политиков после победы Трампа на выборах.