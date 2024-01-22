Есть ли связи между Путиным и Трампом: какое объяснение мировоззрения экс-президента США
Владимир Зеленский в очередной раз пригласил Дональда Трампа в Украину. Но отношения бывшего президента США с Владимиром Путиным – очень интересная комбинация.
Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что Трамп любит говорить о том, какие у него "хорошие отношения" с президентом России. И, мол, как надо "договариваться" с главой Кремля.
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"Трамп пытается слить Америку", – считает общественный и политический деятель из США.
Для этого "танца", который хочет устроить Владимир Путин, нужно два партнера. Запугивающий и тот, который пугается. Трамп – последний.
"Грустно наблюдать за республиканской партией, которая проходит такую метаморфозу. Вместо того, чтобы выйти "за силу", они говорят: "Надо с "сильными" договориться". Это просто попытка откупиться от зла и договориться со злом. То, что предлагает Трамп ", – сказал Рашкин.
Общественный и политический деятель из США добавил, что большинство американцев это отвергает. Даже, если по закону президенту в одностороннем порядке запрещено покидать НАТО, это не значит, что Трамп, если его изберут президентом США, не станет "второй Венгрией" и не затормозит все.
Это очень большая угроза. Я бы не ожидал, что он приедет в Киев. Просто потому, что Владимир Путин ему этого не посоветовал. Он достаточно большой "нарцисс", чтобы разбираться, что ему сейчас приятнее и лучше,
– считает Юрий Рашкин.
Разваливает все
По словам общественного и политического деятеля из США, он в 2015-м году заметил, что Дональд Трамп цитировал одно из российских пропагандистских СМИ.
"Трамп – агент хаоса. Он разваливает все, к чему прикасается. Сейчас развалит республиканскую партию, но хочет развалить США. Поэтому я точно не знаю, какие у них есть контакты (с Путиным – 24 Канал)", – сказал Рашкин.
По его мнению, возможно, Дональду Трампу не хватит денег, и ему будут нужны российские средства. Однако, чтобы получать инструкции, необязательно все напрямую обсуждать по телефону с Владимиром Путиным.
Обещание Трампа "завершить войну"
- Дональд Трамп в который раз разбрасывается заявлениями относительно российско-украинской войны. Он заявил, что якобы сможет её закончить еще до инаугурации, если победит на президентских выборах США. Дескать, хорошо знает Владимира Зеленского и хорошо знает Владимира Путина. Так что якобы сможет "договориться".
- Глава украинского государства подчеркнул, что будет очень рад видеть Трампа в Киеве. Однако он должен приехать при условии, если в течение 24 часов сможет остановить войну.
- Владимир Зеленский ранее заявлял, что, когда Трамп был президентом США, он не помог завершить войну на Востоке Украины.