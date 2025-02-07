Трамп обвинил USAID в коррупции "невиданных масштабов" и призвал к закрытию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Американское агентство по международному развитию (USAID), отметив, что деньги организации тратились "мошенническим путем".

Также американский лидер призвал полностью закрыть вышеуказанную организацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Truth Social.

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Что заявил Трамп о USAID

Президент США в очередной раз обвинил USAID, и выразил позицию о необходимости закрытия организации, несмотря на то, что может серьезно повлиять на глобальные гуманитарные инициативы, ведь известно, что USAID является крупнейшим в мире донором.

То, как тратятся деньги, причем в значительной степени мошенническим путем, совершенно непонятно. Коррупция достигла невиданных ранее масштабов. Закройте ее,

– написал американский лидер.

При этом он не привел никаких подтверждений. Лишь ранее Белый Дом осветил миллионные расходы организации, согласно которым большие средства направили, в частности, на "трансгендерную оперу" в Колумбии, "трансгендерный комикс" в Перу и тому подобное.

Напомним, ранее Илон Маск обвинил USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в США, вышел коронавирус. Позже стало известно, что в соцсети Х исчезла страница этого американского агентства.