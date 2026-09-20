Шокирующий план Трампа: Украина может стать его оружием на выборах в США

Новый американский закон о санкциях против России рискует превратиться в инструмент политических манипуляций в ходе предвыборной гонки в США. Вместо реального экономического удара по агрессору украинский вопрос могут цинично использовать ради повышения внутренних рейтингов.

О таких политических расчетах Дональда Трампа заявил в эфире 24 Канала военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк. По его словам, реальное введение жестких ограничений в отношении Кремля пока остается под большим вопросом.

Как выборы повлияют на поддержку

Эксперт выразил сомнения в решимости администрации США идти на радикальные шаги против России.

У Трампа прекрасно понимают, что результаты промежуточных выборов будут далеки от того, что ему хотелось бы,

– подчеркнул Антонюк.

Именно поэтому, по его мнению, тема Украины станет удобным инструментом для манипуляций электоратом. В качестве примера он привел ситуацию, когда Белый дом отступил после введения Пекином ограничений на редкоземельные металлы в ответ на американские пошлины. Это прямо указывает на то, что новые санкционные механизмы могут применяться в очень ограниченном объеме.

Важно! Дональд Трамп подписал закон о "адских санкциях" против России и Ирана, названный в честь сенатора Линдси Грэма. Документ позволяет Белому дому облагать пошлинами до 100% ключевых импортеров российской нефти и газа, в частности Китай и Индию. Владимир Зеленский поблагодарил США за усиление экономического давления в целях приближения мира.

Добавим, что Кремль также пытается использовать ситуацию вокруг американских выборов в своих интересах. Как пояснил Тарас Жовтенко, Москва сознательно подыгрывает стремлению Трампа продемонстрировать быстрые успехи в переговорах, чтобы затем выдвинуть собственные требования.

Кризис безопасности в Европе

Между тем европейские страны сталкиваются с беспрецедентным кризисом безопасности из-за гибридной войны России. Диверсии, саботаж и атаки беспилотников являются фактически открытой агрессией против членов НАТО.

Это (ответ на российскую агрессию – 24 Канал) должен быть европейский блок безопасности или переформатирование Альянса в союз региональных блоков,

– отметил военнослужащий.

Он добавил, что такие союзы нужно как можно быстрее создавать на бумаге с четкими бюджетами и структурами. Что касается персональных санкций ЕС, эксперт призвал украинские власти активно действовать в международном информационном пространстве, чтобы не допустить снятия ограничений с российских олигархов.

Политический консультант о санкциях и выборах в США: видео