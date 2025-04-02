"Сделает правильные выводы": Польша ждет, как Трамп ответит Путину на отказ от перемирия
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ожидает жесткого ответа от Трампа на нежелание Путина прекращать огонь.
- Сикорский отметил, что Украина согласилась на перемирие, тогда как Россия выдвигает условия и затягивает переговоры.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ожидает, что президент США Дональд Трамп жестко ответит на нежелание Путина прекращать огонь.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.
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Путин затягивает переговоры о перемирии
Радослав Сикорский отметил, что Украина согласилась на прекращение огня, а Москва взамен тянет время.
Мы надеемся, что наши союзники в Америке сейчас видят, кто хочет мира, а кто хочет войны. Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня, зато Россия выдвигает искусственные, завышенные условия, пытаясь заранее определить результат переговоров, поставив прекращение огня в зависимость от определенных условий,
– сказал Сикорский.
Глава польской дипломатии надеется, что Россия "в конце концов согласится" на прекращение боевых действий. В противном случае, в Варшаве ожидают, что "Трамп сделает правильные выводы".
А именно усилит давление на Путина,
– объяснил министр.
Сикорский добавил, что Польша поддержит решение, которое "будет гарантировать справедливый, длительный и стабильный мир для демократической Украины".
К слову, ранее в Сенате США выступили с двухпартийным законопроектом по санкциям против России. Они призваны стимулировать переговоры по мирному соглашению между Москвой и Киевом.