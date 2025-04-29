Некоторые СМИ писали, что первые 100 дней второго срока Дональда Трампа были "подарком Владимиру Путину". Все потому, что лидер США принимал некоторые решения по Украине, которые могли бы быть выгодны России, однако такое отношение к Кремлю, вероятно, подходит к концу.

Экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал 24 Каналу, что в начале президентства Трамп попытался убедиться, что Украина готова к немедленному прекращению огня. Это привело к последствиям, которые воспринимают как выгоду для Путина.

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Решение Трампа были выгодны России

Впечатление несогласованности и давление на Украину сыграли на пользу кремлевскому диктатору.

В течение 11 дней была прекращена военная поддержка и обмен разведданными с Киевом. Мысль о том, что на бумаге будет зафиксировано обязательство не расширять НАТО за счет Украины – это подарок Путину,

– сказал Курт Волкер.

По его словам, лидер Кремля получил несколько подарков, за которые ничем не платил. Американская сторона, вероятно, ожидала, что Путину нужно только прекращение боевых действий, однако Россия постоянно добавляет все новые и новые условия. Поэтому выглядит, что терпение у властей США заканчивается.

Сам Трамп недавно говорил, что нет никаких причин для того, чтобы Путин обстреливал ракетами гражданские районы, города и поселки Украины. Лидер США, очевидно, понимает, что Путин не серьезно говорит о готовности садиться за стол переговоров.

Путин разочаровывает Трампа. Лидер США говорил, что пришло время попробовать другой подход (к России – 24 Канал),

– подчеркнул экс-посол США при НАТО.

Стоит добавить, что в разговоре с The Atlantic Дональд Трамп заявил, что стремится остановить войну, чтобы избежать глобальной эскалации, ведь конфликт между Украиной и Россией, по его мнению, может привести к третьей мировой. Хотя он и считает эти события "не нашими жизнями", однако президент США отметил угрозу для всего мира.