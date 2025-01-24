Трамп заявил, что Канада лучше бы жила, если бы стала 51-м штатом США

Дональд Трамп в очередной раз высказался о Канаде, как о 51-м штате. Так, он считает, что канадцы жили бы намного лучше, если бы стали частью США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CTV News.

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Что сказал Трамп о Канаде

Во время брифинга в Северной Каролине Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что хотел бы, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Он считает, что тогда бы канадцы жили значительно лучше.

Я хотел бы, чтобы Канада стала 51-м штатом. Канадские граждане, если бы это произошло, получили очень большое снижение налогов. Они имели бы гораздо лучшее медицинское обеспечение. Я думаю, что народу Канады это понравится,

– заявил Трамп.

Также Трамп добавил, что позволил бы бизнесу "идти в Канаду без всяких тарифов или налогов".

Напомним, премьер Канады Джастин Трюдо считает, что заявления Трампа о превращении Канады в 51 штат является отвлечением от последствий введения пошлин. Так, президент США планирует увеличить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, что может существенно повысить расходы для американских потребителей и предприятий.

В то же время Трюдо вспомнил, как шутил с Трампом об "обмене территорий". По словам канадского премьера, во время встречи с президентом в его резиденции Мар-а-Лаго в ноябре 2024 года он предложил Трампу обменять часть Канады на один из штатов – Калифорнию или Вермонт.