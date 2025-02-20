"Если бы Москва захотела, то могла бы полностью уничтожить Киев": откуда Трамп черпает вопиющие нарративы

Большинство заявлений Дональда Трампа противоречат здравому смыслу. К тому же в них прослеживаются российские пропагандистские нарративы.

В частности, по словам президента США, "если бы Россия захотела, то могла бы полностью уничтожить Киев". В эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО Александр Мусиенко предположил, почему Трамп вдруг заговорил российскими нарративами и что может изменить это.

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"Возможно, визит Келлога изменит это"

Создается впечатление, что сейчас Трамп не в полной мере получает информацию о реальном положении вещей, которое есть сегодня в Украине, в частности на фронте. Возможно, ложное представление формирует часть команды американского президента, которая хочет подтолкнуть его к решениям по сближению с Россией и ведения переговоров об Украине без Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил спецпредставителю по вопросам Украины Кит Келлогу во время визита в Украину поехать вместе на фронт и ознакомиться с военной ситуацией на месте.

Возможно, тогда Келлог сможет проинформировать американского президента о реальном положении дел,

– предположил Мусиенко.

По его слова, в некоторых материалах, появляющихся в различных организациях и могут формировать мнение, в частности представителей администрации президента США, присутствуют нарративы, мол, Россия до сих пор сильная, имеет возможности, мощности и вроде бы она воюет не в полную силу против Украины.

Обратите внимание! Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". А также утверждает, что 175 миллиардов долларов, предоставленных США Украине, исчезли.

"На самом деле Владимир Путин не атакует не потому, что он не хочет или в нем есть какие-то нотки гуманизма, а потому, что ему банально не хватает сил", – отметил военнослужащий Сил ТрО.

Благодаря тому, что Соединенные Штаты и другие партнеры предоставляли пакеты военной помощи, россияне реально не могут реализовать то, что им бы очень хотелось. Впрочем, российский диктатор не меняет свою тактику и продолжает терроризировать гражданское население.

К слову, в ночь на 20 февраля оккупанты атаковали Украину 161 БПЛА и 14 ракетами. В частности, под российский удар попал объект ДТЭК в Одесской области.