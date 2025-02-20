Зокрема, за словами президента США, "якби Росія захотіла, то могла б повністю знищити Київ". В етері 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО Олександр Мусієнко припустив, чому Трамп раптом заговорив російськими наративами та що може змінити це.

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"Можливо, візит Келлога змінить це"

Складається враження, що зараз Трамп не повною мірою отримує інформацію про реальний стан речей, який є на сьогодні в Україні, зокрема на фронті. Можливо, хибне уявлення формує частина команди американського президента, яка хоче підштовхнути його до рішень щодо зближення з Росією та ведення переговорів про Україну без України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував спецпредставнику з питань України Кіт Келлогу під час візиту до України поїхати разом на фронт й ознайомитися з військовою ситуацією на місці.

Можливо, тоді Келлог зможе поінформувати американського президента про реальний стан справ,

– припустив Мусієнко.

За його слова, у деяких матеріалах, що з'являються в різних організаціях та можуть формувати думку, зокрема представників адміністрації президента США, присутні наративи, мовляв, Росія досі сильна, має можливості, потужності й начебто вона воює не на повну силу проти України.

Зверніть увагу! Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". А також стверджує, що 175 мільярдів доларів, наданих США Україні, зникли.

"Насправді ж Владімір Путін не атакує не тому, що він не хоче чи в ньому є якісь нотки гуманізму, а через те, що йому банально не вистачає сил", – наголосив військовослужбовець Сил ТрО.

Завдяки тому, що Сполучені Штати та інші партнери надавали пакети військової допомоги, росіяни реально не можуть реалізувати те, що їм би дуже хотілося. Втім, російський диктатор не змінює свою тактику й продовжує тероризувати цивільне населення.

До слова, у ніч на 20 лютого окупанти атакували Україну 161 БпЛА і 14 ракетами. Зокрема, під російський удар потрапив об'єкт ДТЕК на Одещині.