Трамп, Си и Моди будут урегулировать планетарный балаган

Россия не получила желаемого. Это видно по характеру освещения результатов официальными лицами и коллективного завывания российской пропаганды.

Глобальные разборки

Кремль делал ставку на неопределенность, раскол, в идеале – с силовыми и судебными элементами. Поэтому играл на равенство поддержки. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Зато получил уверенность, взаимную комплементарность участников гонки и высокие шансы на предполагаемую передачу власти.

Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарендра Моди сейчас будут как-то упорядочивать планетарный балаган. У каждого из них есть время и полномочия для чего-то большого. В связи с этим были бы полезны максимально быстрые досрочные выборы в Германии, чтобы Европа имела свой устойчивый голос для баланса.

Переброска северокорейских войск в Европу на фоне евроатлантического скепсиса – ужасно наглядный символ положения, в котором оказались любители "не провоцировать русских" и "не эскалировать". Для стилистического совершенства осталось разместить корейцев в Калининграде и организовать небольшую атаку мигрантами.

Умные экономические люди пишут, что сейчас начнутся глобальные разборки относительно того, как распределить расходы. США, Китай, Индия и ЕС (Германия) как-то будут расписывать шар между собой, кто с кем и против кого, рядом будет стоять товарищ бин Салман (принц Саудовской Аравии – 24 Канал) и подливать/прикручивать нефть.

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Оптимальный для нас вариант: Европа приходит в себя и начинает адекватно финансировать оборону. В частности, и справедливо платить Украине за наш вклад кровью в истощение и сдерживание России. Ей помогают Япония и Южная Корея.

Это создаст правильную основу для сохранения трансатлантического единства (потому что вписывается в видение Трампа) и снизит риски европейского сговора с Китаем, а через нее – с Россией.

Вероятность такого варианта я оценивать не берусь. Потому что, кроме рациональных аргументов (которые на столе), есть еще масса иррационального. Кстати, часть иррационального – за нас.

Неприятно для нас, но еще хуже для России

Умирающие комментарии относительно Трампа и его "монобольшенства" выглядят несколько преждевременными. Общим местом публичных заявлений относительно сценариев по Украине является утверждение, что Трамп сам примет решение. Но варианты этого решения будет прорабатывать команда.

Полной ясности относительно того, кто будет закрывать блок обороны и безопасности в будущей администрации, пока нет. Однако уже озвучен ряд фамилий, которые мало того что "ястребы", так еще и, мягко говоря, не друзья для России. То есть решение может быть болезненным для нас (а других не будет), но еще менее приятным для России.

Заморозка плюс-минус по линии фронта;

без формального отказа от территорий;

при наличии значительной поддержки деньгами и оружием;

с возвращением всех пленных/заложников;

послаблениями для России только после больших уступок.

Важно Пора затягивать пояса

Это может быть близким к желаемому временным вариантом. Постоянный вариант все понимают – трансформация России в реальную федерацию, справедливое распределение ресурсов от углеводородов между регионами (чтобы снизить риски превращения в оружие), международный контроль над российским ядерным вооружением, трибунал, компенсации Украине.

Но он возможен только после поражения России. А это – не быстро. Чтобы получить временный вариант, надо не развалиться. То есть сфокусироваться на обороне, а не на выборах.

Чтобы дожить до постоянного варианта, надо модернизироваться на основе здравого смысла. Это предполагает отказ от идиотских решений, которые выталкивают людей из страны или провоцируют апатию.