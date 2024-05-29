Нехороший для России тренд: о чем свидетельствует острое заявление Трампа о Москве

Бывший президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп снова озвучил громкое заявление. Во время встречи с донорами своей предвыборной кампании он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин", если бы Россия вторглась в Украину, или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.

Понятно, что этот тезис был лишь одним маленьким эпизодом его речи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, добавив, что из очень большого выступления выхватили лишь одно предложение.

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Не пророссийский, а лишь не прогнозируемый

Большинство речи Трампа вообще не касалась Украины. Он говорил о внутренних проблемах Соединенных Штатов, экономике, торговле и многом другом. Поэтому воспринимать эти слова как программную речь Трампа или его позиции точно не стоит.

По мнению политолога, Трамп никого бы не разбомбил, ведь мы помним, что на время его первого президентства Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса. Однако не стоит забывать и о том, что он отреагировал более решительно, чем, например, администрация Барака Обамы. Именно при Трампе Украина получила летальное оружие.

Риски с избранием Трампа связаны не с его нерешительностью, а с его непрогнозируемостью. Тем, что он может создать институциональный кризис в Соединенных Штатах, заблокировать работу Конгресса, Пентагона, Госдепа,

– отметил Олег Саакян.

Например, вполне серьезно аналитики говорят о том, что у Трампа уже список новых лояльных генералов, которых он хочет привести вместо всего руководства Пентагона. То же самое говорят и о Госдепе. В этом и заключается опасность кризисных проявлений.

Что означало заявление Трампа о Москве

Само заявление является очень хорошим сигналом из Соединенных Штатов, но стоит посмотреть, что будет дальше, как оно повлияет на избирательную кампанию. Но даже то, что оно появилось, подтверждает, что в США изменился тренд – поддерживать Украину сейчас модно, правильно и это источник электоральных баллов.

Именно поэтому Трамп изменил позицию и по голосованию за помощь Украине, и по готовности поддерживать нас и быть жестким с Россией. Но все это с важной оговоркой, что "при Байдене так не было".

Но даже то, что он озвучил тезис о "разбомбить Москву и Пекин" именно из-за вторжения в Украину, свидетельствует об общем тренде, который явно благоприятен для нас и крайне неблагоприятен для России,

– подытожил Олег Саакян.

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