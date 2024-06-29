При каком условии Россия, Китай и КНДР не будут врагами США: что заявил Трамп

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами Америки при "умном президенте".

Об этом он сообщил в эфире Right Side Broadcasting Network.

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Фактор, при котором Россия Китай и КНДР не будут врагами Соединенных Штатов

Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния.

Ради справедливости надо сказать, что у нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они не будут врагами, если у вас есть умный президент. Если у вас умный президент, они не враги,

– сказал Трамп.

45-й президент США и нынешний кандидат выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. По его мнению, худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Напомним, в США продолжается предвыборная гонка. Стоит отметить, что уже состоялись дебаты между действующим главой США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Заметим, что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах пройдут выборы, на которых выберут нового президента страны. Это будут 60 выборы главы США.