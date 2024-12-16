Подставил и себя, и Байдена: что кроется за заявлениями Трампа о потерях Украины

Новоизбранный президент США озвучил ряд заявлений о войне в Украине. В частности он назвал потери обеих сторон "астрономическими" и добавил, что никогда не видел ничего подобного.

Зацикленность Дональда Трампа на подсчете потерь давно заметна. Как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, вполне возможно он делает это намеренно, чтобы мотивировать стороны конфликта сесть за один стол.

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Намеренно нагнетает ситуацию

Сообщение о потерях со стороны Украины полностью противоречат всем официальным статистикам. Единственное объяснение, что Трамп также учел количество убитых гражданских во время российской оккупации. Но такие цифры являются верифицированными и наша власть их не скрывала.

Когда Трамп употребляет такие понятия, он подставляет собственное разведывательное общество, которое ему и предыдущему президенту, предоставляло данные о потерях, которых понесли Украина и Россия в войне. Они как раз соответствуют примерно тем цифрам, которые называет Украина,

– сказал Игорь Рейтерович.

Потери России действительно можно назвать астрономическими, они не вызывают сомнений, потому что верифицированы даже некоторыми российскими журналистами. Относительно Украины, то Трамп просто хочет поднять планку, чтобы создать определенное нагнетание, дополнительный аргумент сесть за стол переговоров.

Обратите внимание! В начале декабря Дональд Трамп уже называл вероятные потери Украины в войне. По его словам, якобы говорилось о 400 000 погибших украинских военных и 600 000 россиян. Он назвал это "бессмысленными потерями",

Еще одно непонятное заявление касалось его ответа на вопрос, может ли Украина уступить территории. Трамп сказал, что многие города и так разрушены, людям даже не будет куда возвращаться. По мнению политолога, это можно рассматривать как намек на то, что эти территории Украине якобы не нужны. Однако пока слова Трампа являются элементом поствыборной риторики, которая вскоре может кардинально измениться.

Что означает заявление о прогрессе в переговорах

Дональд Трамп заявил о "незначительном прогрессе" в переговорах по миру в Украине. Вероятно, он имел в виду встречу с Владимиром Зеленским, после которой наш президент сказал о желании украинской стороны завершить войну. Определенным компромиссом можно назвать слова главы Офиса Президента о том, Украина готова возвращать часть территорий политико-дипломатическим путем

Что касается России, то там наоборот никакого прогресса нет. Более того, кремлевские чиновники отвергают любую возможность прекращения боевых действий. Видимо, оккупанты рассчитывают получить больше территориальных успехов, чтобы иметь лучшую позицию.

Показательно, что это произошло после поездки Дмитрия Медведева в Китай. Пекин не на стороне России, но все-таки не спешит активно включаться в завершение войны, потому что хочет выторговать себе максимальные бонусы. К тому же не со стороны России, а от Соединенных Штатов,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Владимир Путин просто решил воспользоваться этой ситуацией и снова начал говорить о продолжении войны. Поэтому Трампу надо сделать однозначный вывод, что в этом треугольнике вопросы стоит адресовать не к Украине, а к России и Китаю