Россия тянет время: есть 2 причины, почему у Путина не признают разговор с Трампом

Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, но в России этот факт не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Даже если разговор был, вряд ли стороны дошли до конкретных предложений.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович, заметив, что реакция со стороны России является очень показательной. Она может свидетельствовать о том, что общение имело лишь общий характер.

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У Трампа нет собственного плана

Неизвестно, с какими позициями в Украину приедет спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Мы только слышали о гарантиях безопасности и о миротворцах, но официально никаких деталей не разглашается.

Отсюда следует, что Трамп пока не может представить свой план завершения российско-украинской войны. Даже Президент Украины подтверждал, что определенные контакты с американской стороной есть, но они интенсифицировались только в последнее время.

Когда выступает советник Трампа Майкл Волтц и говорит, что гарантии безопасности надо переложить на плечи Европейского Союза, то возникает вопрос, согласовали ли это с европейцами? Этот момент очень важен для любого мирного плана,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому пока все договоренности между Украиной и США очень опосредованные и имеют заочный характер. Мы услышали лишь один тезис будущих переговоров, который касался обмена редкоземельных металлов на военную помощь. Четкость появится после приезда Кита Келлога в Украину.

Реакция России абсурдна

Трамп публично объявит о переговорах с Россией только тогда, когда будет уверен, что сможет реализовать сделку. Пока в Кремле переговоры с президентом США комментируют очень странно. "Рупор" Путина Дмитрий Песков сказал, что он "не в курсе" и может чего-то не знать.

Это просто нелепая формулировка, но она делается намеренно. Это затягивание времени,

– подчеркнул политолог.

Он объяснил, что россияне еще долго не будут признавать факт переговоров по двум причинам. Во-первых, им нечего представить как победу, а во-вторых, сейчас нет видения, которое они готовы поддержать. Если бы они реально поговорили и пришли к согласию с США, то Путин первым бы об этом заявил, сказал, что Россию услышали и начал хвастаться. Всего этого нет.

Трамп хотел бы быстрее завершить войну, но когда увидел, что такое настоящая Россия, то задумался. В этом смысле очень важна Мюнхенская конференция, где европейцы вместе с украинцами могут повлиять на видение Соединенных Штатов.

Напомним, президент США сообщил, что во время телефонного разговора настоял на завершении войны и добавил, что с президентом России у него были хорошие отношения. По его словам, Путина действительно "беспокоят огромные потери".