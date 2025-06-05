Разговор отвратительный, – республиканец резко отреагировал на новый звонок Трампа к Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин имели телефонный разговор по спецоперации "Паутина", которую провели сотрудники СБУ. Лидер США сказал, что Кремль может в ближайшее время атаковать Украину в ответ на массированную атаку, которая привела к уничтожению части российской авиации.

Трамп назвал разговор с кремлевским диктатором хорошей, однако не такой, которая приведет к немедленному миру. Общественный деятель, член республиканского клуба имени Рональда Рейгана, член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что многие среди республиканцев недовольны политикой президента. Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что против России как можно скорее надо ввести жесткие санкции.

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"Этот разговор отвратительный. Трамп сейчас находится под колоссальным давлением своих же однопартийцев", – подчеркнул Пинкус.

Трамп разочаровал однопартийцев

Член Республиканской партии отметил, что большинство сенаторов в Соединенных Штатах Америки поддерживают введение жестких санкций против России.

Этот закон может быть принят и без согласования Дональда Трампа, если Сенат проголосует. В таком случае лидер США будет вынужден согласиться на это.

На наш стыд звонок (Трампа к Путину – 24 Канал) очень ударил по нашим надеждам. Мы очень надеялись, что замечательный шаг ВСУ даст возможность президенту поддерживать Украину, которая умеет за себя постоять,

– сказал Борис Пинкус.

Он отметил, что Украина успешно защищается, атакуя именно военные цели России, а не гражданские, как это делают оккупанты. Украинские войска противодействуют врагу, применяя собственные силы.

Это вызывает восхищение великим украинским народом, который имеет такую армию. Армия Украины подтвердила, что она сегодня главная в мире. Именно в мире, не только в Европе, ведь демонстрирует действительно чудеса, двигаясь к своей цели,

– добавил член Республиканской партии.

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ осуществила масштабную операцию под названием "Паутина", нанеся удары по четырем стратегическим авиабазам России, среди которых "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". По данным источников, дронами было поражено не менее 41 самолет, в частности бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 и другие стратегические борта. Операция была сложной логистически, а ее реализацию координировали лично президент Владимир Зеленский и руководитель СБУ Василий Малюк.