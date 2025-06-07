Зеленский прокомментировал слова Трампа, который сравнил войну с "дракой детей в парке"

Владимир Зеленский отреагировал на слова Дональда Трампа, который назвал войну России против Украины "безумной дракой двух маленьких детей в парке". По словам президента Украины, такие заявления свидетельствуют о непонимании масштабов трагедии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для ABC News.

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Зеленский отреагировал на заявление Трампа

У Владимира Зеленского спросили, считает ли он, что Дональд Трамп понимает реальные масштабы потерь и страданий Украины, когда сравнивает войну с "дракой детей".

В ответ глава государства объяснил, что это на самом деле касается не только Трампа.

Речь идет о любом человеке, который не живет здесь, который находится за тысячи километров и не может полностью почувствовать эту боль. Мы не дети, которые играют с Путиным на детской площадке в парке. Он – убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время пресс-конференции с Фридрихом Мерцом 5 июня Дональд Трамп сравнил Украину и Россию с двумя детьми, которые бьются, как сумасшедшие, и ненавидят друг друга. По его словам, он привел эту аналогию Владимиру Путину во время вчерашнего телефонного разговора.

Впоследствии на эти слова Трампа отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война в Украине якобы является вопросом будущего России. В то же время, по словам Пескова, Россия не думает, что Трамп таким образом пытается отказаться от своей посреднической миссии.