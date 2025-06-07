Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для ABC News.

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Зеленський відреагував на заяву Трампа

У Володимира Зеленського запитали, чи вважає він, що Дональд Трамп розуміє реальні масштаби втрат і страждань України, коли порівнює війну з "бійкою дітей".

У відповідь глава держави пояснив, що це насправді стосується не лише Трампа.

Йдеться про будь-яку людину, яка не живе тут, яка знаходиться за тисячі кілометрів і не може повністю відчути цей біль. Ми не діти, які граються з Путіним на дитячому майданчику у парку. Він – вбивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час пресконференції з Фрідріхом Мерцом 5 червня Дональд Трамп порівняв Україну та Росію з двома дітьми, які б'ються, наче божевільні, і ненавидять одне одного. За його словами, він навів цю аналогію Владіміру Путіну під час учорашньої телефонної розмови.

Згодом на ці слова Трампа відреагували в Кремлі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні нібито є питанням майбутнього Росії. Водночас, за словами Пєскова, Росія не думає, що Трамп у такий спосіб намагається відмовитися від своєї посередницької місії.