"Это болезненный вопрос": Трамп ответил, позволит ли он "оккупировать" Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который известен своими пророссийскими взглядами, снова высказался о полномасштабной войне России против Украины. Он ответил, продолжит ли поддерживать наше государство в случае своей победы.

По словам республиканца, он хотел бы, чтобы ему не пришлось делать болезненный выбор. В то же время от прямого ответа о помощи оружием и на то, “позволит ли” Путину оккупировать часть Украины, он отказался.

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Еще есть целая "вечность"

Трамп выразил надежду, что до этого не дойдет. До момента, пока он сможет взять на себя полномочия президента, пройдет еще 9 месяцев, а это – целая "вечность" для войны и для политики.

Он отметил, что Россия имеет мощную армию, но украинцы очень храбрые. По его словам, нужно искать компромисс.

Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что вопрос полномасштабной войны в Украине является очень болезненным для него. Он убежден, что этого не произошло, если бы на посту президента США находился он. По его словам, у них с Путиным были хорошие отношения, поэтому российский президент не решился бы на начало широкомасштабной агрессии.

Если бы у нас был настоящий лидер, он бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого на протяжении лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает,

– заявил политик.

Трамп рассказал, что он в разговорах с Путиным подчеркивал, что он не может этого сделать.

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