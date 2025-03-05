Трамп опозорился заявлением о Маске и трансгендерных мышах

Дональд Трамп очень часто манипулирует фактами и делает ложные заявления. Одно из таких касалось трансгендерных мышей, произнесенное им во время выступления в Капитолии.

Трамп впервые выступил перед Конгрессом с момента инаугурации. В речи политик заявил, что Департамент правительственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, обнаружил государственные расходы администрации Байдена в размере "8 миллионов долларов на то, чтобы сделать мышей трансгендерными, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп в очередной раз солгал

Журналисты CNN разоблачили ложь президента. Они напомнили, что в период с 2021 по 2022 финансовый год Национальный институт здравоохранения выделил общую сумму 477 121 долларов США на три проекта, которые предусматривали применение феминизирующей гормональной терапии обезьянам, чтобы понять, как это может повлиять на их иммунную систему и сделать их более восприимчивыми к ВИЧ.

Справка: Феминизирующая гормональная терапия – это терапия, подтверждающая гендерный признак, которая используется для блокирования влияния мужского гормона тестостерона и содействия развитию женских черт среди трансгендерных женщин.

Согласно одному исследованию 2013 года в 15 странах, в частности в США, трансгендерные женщины почти в 50 раз чаще инфицируются ВИЧ, чем другие взрослые.

"Непонятно, откуда взялась цифра в 8 миллионов долларов и почему Трамп ссылался на исследования на мышах, а не на обезьянах", – отмечает издание.

Напомним, что Дональд Трамп сделал по меньшей мере 9 ложных заявлений на митинге в Вашингтоне, в частности относительно выборов 2020 года, миграции и военной техники.

К слову, в речи в Конгрессе Трамп сделал ряд заявлений об Украине. В частности, он рассказал, что получил от президента Зеленского важный месседж о готовности Киева к миру.